Die 20 Mitglieder der Laufsportgruppe Aschersleben bereiten den 43. Einetallauf am 14. April vor. Womit sie über 500 Teilnehmer zum Wiederkommen in den folgenden Jahren bewegen wollen und welche Laufstrecken es gibt.

Aschersleben/MZ. - In 80 Tagen wird in Aschersleben der 43. Einetallauf auf der Herrenbreite gestartet. Der Volkslauf der Laufsportgruppe Ascania Aschersleben ist am Sonntag, 14. April, wieder Teil der Landescup-Laufserie des Leichtathletikverbandes Sachsen-Anhalt. Der Einetallauf ist der dritte von 14 Läufen der am 8. März mit dem Süppling Cross Demker startenden Serie. Adrian Einecke, der Vorsitzende der LSG, ist stolz auf die erneute Aufnahme und hofft dadurch auf rund 70 bis 90 zusätzliche Läufer.