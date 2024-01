Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Diesen Termin sollten sich alle Leseratten (und auch Filmfans) schon mal im Kalender vormerken: Vom 18. bis 23. März findet in der Bernburger Stadtbibliothek am Lindenplatz zum ersten Mal ein Bücherflohmarkt statt. In der Kreisbibliothek in Aschersleben würde es solche Flohmärkte schon länger geben, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek Sandra Pohl. „Die Mitarbeiter in Aschersleben haben damit schon gute Erfahrungen gemacht. Daher haben wir gedacht, wir probieren das auch mal aus“, erläutert sie.