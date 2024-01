Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Brachiosaurus und Co.: Sie alle sind als vollbewegliche Modelle am Sonnabend, 27. Januar und Sonntag, 28. Januar, in der Alten Hobelei zu sehen. Was die Veranstalter sonst noch versprechen.

Warum in der Alten Hobelei in Aschersleben mächtige Dinosaurier zu sehen sind

Imposant, groß und manchmal auch ein wenig angsteinflößend: Am Wochenende gastiert eine Dinosaurier-Ausstellung in der Alten Hobelei in Aschersleben. Höhepunkte sind unter anderem die vollbeweglichen Modelle der Urzeitgiganten.

Aschersleben/MZ. - Am kommenden Wochenende sind in Aschersleben die Dinos los. Denn am Sonnabend, 27. Januar, und am Sonntag, 28. Januar, können jeweils von 11 bis 18 Uhr zahlreiche vollbewegliche Dinosauriermodelle sowie andere Exponate, die an das Dinosaurier-Zeitalter angelegt sind, besichtigt werden. Vivian Lauenburger und ihr Team versprechen eine unterhaltsame Ausstellung für die ganze Familie.