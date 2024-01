Gefahr für Rad- und Autofahrer Erschreckender Zustand: Schlaglöcher in Könnerns Straßen ärgern Bürger

Schlaglöcher zieren die Straßen in der Einheitskommune Könnern. Wie Bürgermeister Martin Zbyszewski das in Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten in den Griff bekommen möchte.