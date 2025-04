Die zweite Leiche von Hecklingen ist der gesuchte Rentner, das erste Fernsehkabel der Welt aus Breitenhagen ist im Schönebecker Museum zu sehen, Rätselraten um Arbeiten an der „Giftschule“ von Bernburg: Im Ticker von Dienstag, 22. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Wann war eigentlich das letzte Mal Ticker? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 10. April 2025.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche und die vorvergangene Woche ? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 19. April 2025, wieso Bernburger Kinder über Ostern bestens Bescheid wissen, und im Newsletter von Samstag, 12. April 2025, warum eine Katze aus Aschersleben gleich mehrere Schutzengel braucht.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 22. April 2025.

Das ist neu am Dienstag:

18.50 Uhr: Ein Pkw ist am Dienstagnachmittag auf der L85 kurz vor Aschersleben von der Fahrbahn abgekommen und landete im Straßengraben.

Einen Unfall mit vier Verletzten gab es auf der Mehringer Straße bei Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt. Feuerwehr, Notarzt und Polizei waren im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Die traurige Geschichte eines Hunde-Schicksals

18.13 Uhr: Blind, krank, allein – und zurückgegeben: Hund Frankys Schicksal und die Ohnmacht der Helfer. Sein Schicksal steht stellvertretend für viele Tiere, die trotz offensichtlicher Misshandlung kaum Schutz erfahren.

Ein Tier, viele Stimmen: Der Fall „Franky“ hat öffentliche Debatten ausgelöst. (Foto: Tierschutzverein)

Der Fall zeigt, wie Bürokratie, fehlende Konsequenzen und mangelnde Zusammenarbeit den Tieren zum Verhängnis werden. Die ganze Geschichte erzählen wir Ihnen hier.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort schon neun Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Wer kauft den Naturhof Zellewitz?

17.41 Uhr: Knapp 30 Jahre war der Hof in Zellewitz Veranstaltungsort von zahlreichen Festen vom Verein Bildung und Arbeit. Nun sucht die Stadt Könnern einen Investor und geht dafür einige Wege.

Der Naturhof Zellewitz steht seit mehr als einem Jahr leer. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie man den Naturhof in Zellewitz kaufen kann, erfahren Sie hier.

Große Party an der Radlerrast

17.03 Uhr: Die kleine Radlerrast am Europaradweg R1 in Hoym – wohl dessen Mittelpunkt zwischen Frankreich und Wladiwostok – ist Ostersonntag rappelvoll. Ortsbürgermeister und Hoymat-Vereinschef Dieter Kienast freut sich über diesen Zuspruch.

Rappelvoll ist die Hoymer Radlerrast am Ostersonntag. Hier gibt es zahlreiche Überraschungen für die Gäste. (Foto: Regine Lotzmann)

Gleich mehrere Vereine hatten sich in Hoym zusammengetan, um dort eine große Party zu feiern. Welche Überraschungen es gab, verraten wir Ihnen hier.

Vier Verletzte am Morgen bei Unfall in Aschersleben

16.27 Uhr: Vier Verletzte gab es nach einem Auffahrunfall in der Magdeburger Straße in Aschersleben.

Am Dienstagmorgen kam es dort nach dem Unfall zu Behinderungen. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Achtjähriges Kind in Staßfurt angefahren

16.02 Uhr: Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf dem Fußgängerüberweg am Prinzenberg ein achtjähriges Kind verletzt worden. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen habe der 89-jährige Fahrer eines Autos am Fußgängerüberweg angehalten und zwei Kinder mit ihren Fahrrädern passieren lassen.

Das dritte Kind hatte er ebenfalls bemerkt. Da es aber kurz zögerte entschloss sich der Rentner die Fahrt fortzusetzen. Auf dem Fußgängerüberweg kam es dann zum Unfall mit dem Kind, das ebenfalls mit dem Rad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam das Kind zu Fall und wurde verletzt. Es wurde nach einer Erstversorgung zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschersleben gebracht.

Aufgrund des hohen Alters und der damit einhergehenden verlangsamten Motorik des Rentners erfolgte laut Polizei eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sei eingeleitet worden.

WBG Schönebeck: Mehr Bäder saniert als geplant

15.27 Uhr: Es war erst nur eine Idee, dann wurde es ein ernsthafter Test. Dass das Bäderprogramm bei den Mietern der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Schönebeck so gut angekommen ist, hat den Vorstand dann doch überrascht.

Genossenschaftsmitglieder konnten sich für die Sanierung des in die Jahre kommenden Bades bewerben. Am Ende wurden mehr als geplant umgebaut.

Leichenfund: Suche nach Hecklinger jetzt eingestellt

14.49 Uhr: Nach dem Fund einer Leiche durch einen Wanderer in einem Waldstück bei Hecklingen hat die Polizei jetzt bestätigt, dass es sich dabei um den gesuchten 75-jährigen Heinz-Dieter K. handelt.

Der Verdacht, dass es sich dabei um den vermissten Rentner handelt, sei jetzt durch die Rechtsmedizinische Untersuchung bestätigt worden, heißt es von der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen habe das Einwirken Dritter ausgeschlossen werden können. Demnach sei der Vermisste in dem Waldstück zu Fall gekommen und verstarb an den Folgen des Sturzes.

Auf der Suche nach dem Mann war bereits Ende März in einem Löschteich bei Gänsefurth eine Leiche entdeckt worden. Deren Identität sei allerdings bislang weiterhin nicht geklärt, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz auf Nachfrage.

Verfolgungsjagd in der Nacht zum Dienstag

14.01 Uhr: In der Nacht zum Dienstag kam es zwischen Güsten und Groß Schierstedt zu einer Verfolgungsfahrt.

Ein 24-jähriger Autofahrer entzog sich in Güsten einer Polizeikontrolle und flüchtete mit seinem Pkw über mehrere Ortschaften – von Amesdorf über Giersleben bis nach Groß Schierstedt.

Froses Osterfeuer im XS-Format

13.13 Uhr: Auch vor dem Froser Osterfeuer wurde der Regen erst erhofft, stellte dann jedoch die Ortsfeuerwehr vor große Herausforderungen.

Warum Frose in diesem Jahr ein Osterfeuer im XS-Format hatte, erklären wir Ihnen hier.

Alles für Fitness und Entspannung in Biendorf

12.41 Uhr: André und Maria Parr haben in Biendorf ein neues Studio für Sport, Körper, Geist und Seele eröffnet.

André und Maria Parr haben in Biendorf ein Wellness- und Sportcenter eröffnet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Alles für Fitness und Entspannung: Was die Besucher dort erwartet, erfahren Sie hier.

Privater Kleinkrieg in Cochstedt?

12.20 Uhr: Ein Cochstedter wirft der Verwaltung illegales Agieren und einem Unternehmerpaar unter anderem Lichtverschmutzung, Falschparken sowie illegale Überwachung vor.

Das Paar zieht nun Konsequenzen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Qi-Gong-Kurs im Lindenbad

11.51 Uhr: Der Solepark lädt ab Mittwoch, 30. April, alle Interessierten zum nächsten Qi-Gong-Kurs im Kurmittelhaus Lindenbad ein. Qi Gong ist eine chinesische Tradition von Bewegungs- und Atemübungen und Meditation.

Die Übungen sollen die Lebensenergie vermehren und zum Fließen bringen, die Gesundheit fördern und auch das seelische Gleichgewicht stärken. Der Kurs umfasst zehn Einheiten zu je 60 Minuten Dauer und kostet 110 Euro.

Anmeldung online auf der Internetseite des Soleparks, Infos zum Kursangebot telefonisch unter (03928) 70 55-77.

800 Gäste bei Egelns neuem Osterfeuer

11.08 Uhr: 800 Gäste beim neuen Osterfeuer in Egeln: Die Stadt hatte erstmals auf den Schützenplatz hinter der Waldsporthalle eingeladen, wo Kameraden der Ortswehr das Holz entzündeten.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr sorgte dort für die richtige Partystimmung. Wie genau, das lesen Sie hier.

Die Biendorfer Brücke ist wieder passierbar

10.16 Uhr: Bei einem Sturm ist das Bauwerk über die Ziethe in Biendorf beschädigt worden. Nun ist der Durchgang repariert.

Biendorfs Ortsbürgermeister Uwe Cisewski freut sich, dass die Brücke nach dem Sturmschaden wieder freigegeben ist. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum der Ortsbürgermeister besonders erleichtert ist, erzählt er Ihnen hier.

Ein Fahrrad in Staßfurt vor die Bahn geworfen

9.53 Uhr: Es war kein Kavaliersdelikt, das die Bundespolizei nach dem Osterwochenende aus Staßfurt zu vermelden hatte. Am Karfreitag sei sie durch die Notfallleitstelle der Bahn um 15.05 Uhr über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr informiert worden. Betroffen war ein Regionalexpress, der von Magdeburg in Richtung Erfurt unterwegs war.

Der Triebfahrzeugführer war planmäßig um 14.42 Uhr mit circa 60 km/h in den Bahnhof Staßfurt auf Gleis 2 eingefahren. Dabei bemerkte er eine Gruppe von Jugendlichen, aus der einer ein Fahrrad ins Gleis warf. Unverzüglich leitete er eine Schnellbremsung ein. Da das Fahrrad jedoch nur noch circa 40 Meter entfernt war, kam der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und überfuhr das Bewegungsmittel.

Für einen Einsatz der Bundespolizei sorgte am Karfreitag eine Gruppe Jugendlicher in Staßfurt. (Symbolfoto: dpa)

Im Zug befanden sich circa 400 Reisende, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Lokführer informierte die Notfallleitstelle, die die Strecke sperrte und die Polizei alarmierte. Strecke gesperrt Der Triebfahrzeugführer konnte die vierköpfige Personengruppe beschreiben. Eine Streife der Landespolizei stellte sie kurz darauf im Stadtgebiet und übergab sie anschließend an die zuständige Bundespolizei.

Ein 13-jähriger Deutscher komme als Tatverdächtiger in Frage, heißt es von der Bundespolizei. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Es wurden von allen Beteiligten die Personalien aufgenommen, die Erziehungsberechtigten informiert und die Teenager anschließend an diese übergeben. Der Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen und fuhr in die Wagenwerkstatt. Die Reisenden mussten auf andere Züge ausweichen.

Die Strecke wurde nach der Sachverhaltsaufnahme und Sicherstellung des Fahrrades um 17 Uhr wieder freigegeben. Durch die Sperrung kam es zu zwei Teilausfällen sowie bei zwei Zügen zu insgesamt sieben Minuten Verspätungen.

Was der Verschönerungsverein in Calbe vorhat

9.22 Uhr: In den nächsten Wochen startet der Verschönerungsverein in Calbe wieder in die Saison.

Er widmet sich dabei zahlreichen Vorhaben in der kleinen Saalestadt. Welche genau das sind, erfahren Sie hier.

Aschersleben 10 points

8.34 Uhr: Schauspieler Klaus Heydenbluth schlüpfte beim diesjährigen Osterspaziergang in die Rolle des Komponisten und Schauspielers Walter Andreas Schwarz.

Schauspieler Klaus Heydenbluth ist beim diesjährigen Osterspaziergang als Walter Andreas Schwarz unterwegs. (Foto: Regine Lotzmann)

Was die Eine-Stadt mit dem ESC verbindet, erzählen wir Ihnen noch mal hier.

Was am Badesee bei Löderburg gewerkelt wird

7.41 Uhr: Am Badesee bei Löderburg wird derzeit viel gewerkelt. Die Vorbereitungen auf den Sommer laufen.

Bagger bei der Arbeit: Ein neuer Spielplatz am Löderburger See entsteht. (Foto: Enrico Joo)

Bald soll der See für Gäste öffnen. Es gibt wieder einige Neuigkeiten für Badegäste. Welche das sind, erklären wir Ihnen hier.

Klaus Adolphi im Solo-Modus

6.53 Uhr: Klaus Adolphi im Solo-Modus: „Das ErVolkslied an sich! Schöne Lieder, alte Weisen und erschröckliche Moritaten aus 300 Jahren“ heißt sein kurzweiliges und sehr unterhaltsames Solo-Programm, mit dem er am Sonnabend, 26. April, ab 19 Uhr im Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24 auftreten wird.

Bekannt ist der Sänger, Schauspieler und Liedermacher Adolphi als Kopf der Band Horch, die bereits zu DDR-Zeiten mit ihrem Mittelalterrock für Aufsehen sorgte, und der Celtic-Folkband The Aberlour“s, die irisches Flair verbreitet. Zudem spielt der Künstler, der mit seiner Familie auf einem idyllischen Hof im Gerbstedter Ortsteil Elben lebt, alljährlich in der Weihnachtsrevue im Steintor-Varieté Halle als Hund Lumpi mit.

Karten für das Konzert mit Klaus Adolphi im KUF24 gibt es telefonisch unter 0171/23 11 720.

Kuriose Exponate im Schönebecker Museum

6.28 Uhr: Im Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (iMUSEt) werden auch Exponate aus dem Umland gezeigt. So ein Fragment des ersten Fernsehkabels der Welt, das aus Breitenhagen stammt.

„Das ist unser Eyecatcher“, sagt das langjährige Vereinsmitglied Hans-Günther Zick. Auf dem Dach der ehemaligen Schaltwarte des Industriemuseums ist hoch über den Dächern der Stadt ein weithin sichtbarer „Hingucker“ aufgestellt. (Foto: Thomas Linßner)

Was das Museum der Besonderheiten zu bieten hat, verraten wir Ihnen hier.

Rätselraten um Arbeiten an der „Giftschule“ von Bernburg

6.12 Uhr: Fragende Blicke richten sich dieser Tage immer wieder zur leerstenden Schule an der Tolstoiallee in Bernburg. Nach dem krebserregenden Naphthalin-Fund in den Böden war das Gebäude vor sieben Jahren plötzlich für den Unterricht gesperrt worden – und ist es bis heute.

Arbeiten wurden in den vergangenen Tagen an der leerstehenden gelben Schule in Bernburg vorgenommen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Seit mehreren Tagen gibt es Bewegung in dem gesperrten Gebäude. Was dahintersteckt, erklären wir Ihnen hier.

Polizeieinsatz beim Osterfeuer in Güsten

5.57 Uhr: In Güsten hat das Osterfeuer mit einem Polizeieinsatz geendet, weil Zeugen eine Fahrt in die Menschenmenge befürchteten. Das ist zu dem Fall bisher bekannt.

In Güsten endete das Osterfeuer mit einem Polizeieinsatz. Viele Gerüchte, die danach zunächst im Umlauf waren, erwiesen sich als falsch. (Symbolfoto: dpa)

So viel sollte aber schon verraten werden: „Es ist nicht ansatzweise zu einer Fahrt in eine Menschenmenge gekommen“, dementierte ein Sprecher der Polizei. Und andere Gerüchte, die zunächst die Runde machten, erwiesen sich auch als falsch.