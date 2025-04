André und Maria Parr haben in Biendorf ein neues Studio für Sport, Körper, Geist und Seele eröffnet. Was die Besucher dort erwartet.

Alles für Fitness und Entspannung - das hat das neue Studio in Biendorf zu bieten

André und Maria Parr haben in Biendorf ein Wellness- und Sportcenter eröffnet.

Biendorf/MZ. - Zuletzt strömte aus diesen Räume der Duft nach Kuchen und frisch gebackenen Brötchen. Doch nun riecht es in der geschlossenen Bäckerfiliale an der Kaiser-Otto-Straße in Biendorf stattdessen nach Duftölen, die ganz der Entspannung dienen sollen. Denn Maria und André Parr haben kürzlich „Bodysynergetics“ – ein Studio für das ganzheitliche Wohlbefinden eröffnet.