Zellewitz/MZ. - Noch bis vor wenigen Jahren wäre gerade jetzt, kurz nach Ostern, im Naturhof in Zellewitz Hochbetrieb. Bänke würden aufgestellt, Verkaufsstände aufgebaut und der Hofladen mit neuen Produkten für das Fest an Kleine Ostern aufgefüllt. Schließlich wurden zu den Veranstaltungen immer viele hunderte Besucher empfangen, mache kamen sogar extra aus Bernburg angereist. Doch seit mehr als einem Jahr ist es still geworden auf dem Naturhof, nachdem der Verein Bildung und Arbeit in die Stiftung Evangelische Jugendhilfe überging und für den Hof keine Verwendung mehr war.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.