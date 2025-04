Am Dienstagmorgen kam es in der Magdeburger Straße in Aschersleben nach einem Unfall mit mehreren Verletzten zu Behinderungen.

Vier Verletzte nach Auffahrunfall in Magdeburger Straße in Aschersleben

Vier Verletzte gab es am Dienstagmorgen bei einem Unfall in der Magdeburger Straße in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Am Dienstagmorgen wurden bei einem Auffahrunfall in der Magdeburger Straße vier Menschen verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhren die drei beteiligten Fahrzeuge auf der Magdeburger Straße, zwischen Magdeburger Brücke und dem Kreisverkehr, stadteinwärts.

Die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge bremsten verkehrsbedingt, was der Nachfolgende zu spät bemerkte, so dass er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auffuhr. In der weiteren Folge wurde der zweite Pkw auf das davor fahrende Fahrzeug geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle vier Fahrzeuginsassen der drei Pkw wurden verletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Magdeburger Chaussee zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern an.