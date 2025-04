In Schönebeck ist die Abfahrt von der A 14 wegen einer Ölspur gesperrt, nach 30 Jahren bekommt Poley eine Ziwwelprinzessin statt eines Barons, ein Fotograf begegnet bei einer Preisverleihung im Cinema Barby seiner eigenen Vergangenheit: Im Ticker von Donnerstag, 10. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.30 Uhr: Staßfurts Politik diskutiert seit geraumer Zeit über zu wenig Toiletten in Staßfurt. Das Projekt Nette Toilette soll das Problem lösen.

Das Theatercafé in der Steinstraße ist gut besucht, vor allem, wenn im Theater Veranstaltungen sind. Inhaber Michael Schnock bietet seine Toiletten schon jetzt als öffentliche Toilette an und würde das auch weiterhin tun. (Foto: Falk Rockmann)

Aber was sagen eigentlich Gastronomen, Einzelhändler und Einrichtungen dazu? Wir haben einfach mal nachgefragt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die erste Ausstellung von Peter Lanius

6.52 Uhr: In der Kapelle der Kreisbibliothek wird ab Donnerstag, 10. April, eine neue Bilderausstellung mit Großformaten in Acryl und Ölfarben gezeigt.

Der Ascherslebener Peter Lanius stellt seine Werke zum ersten Mal aus. Mit 16 Jahren fing er an, Landschaftsskizzen, damals noch mit Blei- oder Filzstift, in der Natur zu erstellen. Die Landschaftsmalerei hat er dann im jungen Erwachsenenalter vollends für sich entdeckt – Berge, Seen sowie Spiegelungen und Schattierungen hatten ihn zunehmend interessiert.

Lanius begann, mit Acryl- und Ölfarben zu malen. Die Kreisbibliothek lädt mit Peter Lanius ein, die Ergebnisse seines kreativen Schaffens zu besichtigen. Das geht bis zum 30. April zu den Öffnungszeiten der Bibliothek. Die Ausstellung wird am 10. April um 16 Uhr eröffnet.

A 14: Ausfahrt Schönebeck wegen Ölspur gesperrt

6.40 Uhr: Eine Ölspur bringt Probleme für Autofahrer auf der A 14 bei Schönebeck. Sie können dort nicht von der Autobahn 14 abfahren.

Grund ist eine schmierige Verunreinigung der Fahrbahn in Richtung Halle. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schluss mit Baron: Poley bekommt eine Ziwwelprinzessin

6.23 Uhr: Es sind große Fußstapfen, in die Kim Hedicke in diesem Jahr treten wird: Nach mehr als 30 Jahren im Amt möchte Poleys Ziwwelbaron Heiko Strube den Staffelstab weitergeben.

Kim Hedicke ist die neue Ziwwelprinzessin von Poley. Ihre offizielle Krönung findet beim diesjährigen Zwiebelfest des Ortes Anfang September statt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und seine Nachfolge tritt nicht etwa ein neuer Baron an, sondern mit Hedicke eine junge Prinzessin. Die ganze Geschichte des Generationswechsels erzählen wir Ihnen hier.

Zeitreise zurück in den Job der 80er Jahre

6.11 Uhr: Weil ihm der Traumberuf Kameramann in den 1980er Jahren verwehrt blieb, arbeitete Peter Gercke im Magdeburger Kult-Kino nebenbei als Filmvorführer.

Der Magdeburger Pressefotograf Peter Gercke machte im Oberstübchen des Barbyer Kinos seine persönliche Zeitreise. (Foto: Thomas Linßner)

Wie ein Termin zur Preisverleihung im Cinema Barby für den Fotografen jetzt zur Zeitreise wurde, erklären wir Ihnen hier.

Ein neues Podest für die Fußballfans in Förderstedt

5.59 Uhr: Die Fußballspiele der ZLG Atzendorf/Förderstedt finden in Förderstedt im Wechsel mit Atzendorf statt. Mit einem neuen Podest können Fußballfans in Förderstedt jetzt besser versorgt werden.

Detlef Schumann (v.l.), Annett Graßhoff, Lutz Dreischarf, Rosi Schumak und Jan Graßhoff betrachten zufrieden das neue Podest. (Foto: Karl Seidel)

Ein ehrenamtliches Team aus Mitgliedern des Sportvereins entschloss sich nun, die provisorische Lösung durch das stabile Podest zu verbessern.