SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Heimspiel in Löderburg bei der ersten öffentlichen Rede des neuen Kreisbrandmeisters, Sorgen um die Zukunft der Hausarztpraxis im Ambulatorium in Könnern, ein Raddampfer namens Dresden verbreitet an der Elbe in Barby Nostalgie: Im Ticker von Mittwoch, 9. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.