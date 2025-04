Großeinsatz der Feuerwehren Nach Großbrand in Bernburg - Schaden in Millionenhöhe

Ein Großbrand in einer Brennstoffproduktionsanlage am Schwenk Zement Werk in Bernburg hat die Retter zahlreicher Feuerwehren am Dienstag über viele Stunden in Atem gehalten. Das ist bisher bekannt.