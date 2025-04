Wegen eines Großbrandes am Zementwerk in Bernburg hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Dienstag,8. April, kurz nach 9 Uhr die Katastophenwarnapp „Nina“ ausgelöst.

Das Feuer am Zementwerk in Bernburg: Es hat Folgen bis Anhalt-Bitterfeld.

Bernburg/Köthen/MZ. - Wegen eines Großbrandes am Zementwerk in Bernburg hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Dienstag,8. April, kurz nach 9 Uhr die Katastophenwarnapp „Nina“ ausgelöst. Grund: Der Wind treibt die gefährlichen Qualmwolken in Richtung Wörbzig, Dohndorf und Edderitz.

Die Warnapp "Nina" zeigt das gefährdete Gebiet. (Screenshot: Nina)

Für dieses Gebiet gilt die Warnung. Anwohner werden aufgefordert, sofort Fenster und Türen zu schließen, zudem sollen Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Der Brand in Bernburg war am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr auf dem Gelände einer Recyclingfirma ausgebrochen.

Mittlerweile ist das Dach der betroffenen Halle eingestürzt.