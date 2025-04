Fenster und Türen schließen Entwarnung für Innenstadt von Bernburg: Brand am Zementwerk - Giftige Rauchwolke

Eine Lagerhalle am Zementwerk Bernburg steht in Flammen. Es hat sich eine große Rauchwolke gebildet, die in Richtung Köthen zieht. Katastrophenwarndienste schlagen Alarm für die Bevölkerung.