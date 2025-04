Etwa 400 Quadratmeter Wald und Gestrüpp sind in der alten Kirschplantage nahe dem Seniorenwohnpark in Aschersleben in Flammen aufgegangen.

Brand in alter Kirschplantage in Aschersleben

Ein Brand in der Alten Kirschplantage nahe dem Seniorenwohnpark in Aschersleben konnte schnellgelöscht werden

Aschersleben/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben musste am Dienstag ausrücken. Gegen 12 Uhr lautete das Einsatzstichwort „Kleinbrand“. In der alten Kirschplantage Auf der Burg standen rund 400 Quadratmeter Wald und Gestrüpp in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Aufgrund der Trockenheit gab es in letzter Zeit häufiger Vegetationsbrände, die bisher nicht zu größeren Schäden führten. Die Feuerwehr appeliert daher nochmals an alle, derzeit in der Natur im Umgang mit offenem Feuer vorsichtig zu sein und das Rauchen im Wald am besten ganz zu unterlassen.

Derzeit herrsche die Waldbrandwarnstufe 3 und auch der Graslandfeuerindex liege auf dieser Stufe 3 und s sei damit zu rechnen, dass das Gefährdungsniveau bei der derzeitigen Trcokenheit weiter steige.