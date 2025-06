Nicht überall nur „Jubel“: Was beim Stadtfest in Wittenberg gut läuft – und was weniger

Wittenberg/MZ. - Genau 500 Jahre nach dem historischen „Ja-Wort“ zwischen Martin Luther und Katharinavon Bora herrscht in Wittenberg Ausnahmezustand. Der Sonnabend, traditionell der Höhepunkt des dreitägigen Stadtfestes, bot alles, was es für ein großes Jubiläum braucht: einen Festumzug mit rund 2.000 Mitwirkenden, Musik, Markttreiben. Doch wer über das bunte Treiben hinausschaute, stieß auch auf kritische Untertöne. Besonders aus den Reihen der Händler wurde vereinzelt deutliche Unzufriedenheit laut. Die MZ hat sich am Sonnabend vor Ort umgesehen: Was lief rund – und was weniger?