Aschersleben/MZ - Reisende aus Aschersleben können ab sofort mit nur einem Umstieg das bundesweite FlixTrain-Netz nutzen. Darüber informiert das Eisenbahnverkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung.

Möglich mache das eine neue Kooperation zwischen dem Fernzuganbieter und dem Regionalverkehr über den Deutschlandtarifverbund (DTV). Damit wird Aschersleben indirekt an das FlixTrain-Angebot angebunden.

Bis zu achtmal täglich nach Halle

Für die Weiterfahrt ist ein Umstieg in Halle erforderlich. Von dort verkehren FlixTrain-Züge unter anderem nach Berlin (Fahrzeit rund eine Stunde), Frankfurt am Main (unter drei Stunden) und Stuttgart (etwa 4,5 Stunden), heißt es in der Mitteilung. Im neuen Sommerfahrplan werde Halle bis zu achtmal täglich von FlixTrain angefahren. Die neue Verbindung solle das Angebot für Reisende in Sachsen-Anhalt zum Ferienbeginn erweitern.

Laut Unternehmensangaben sind deutschlandweit über 600 Städte mit dem FlixTrain-Angebot erreichbar. Direkt angefahren werden rund 50 Orte.

Tickets für die Fahrten sind online unter www.flixtrain.de, über die Flix-App „Bus & FlixTrain“ sowie an autorisierten Verkaufsstellen erhältlich. Das Kombiticket umfasst sowohl die Regionalzugverbindung bis Halle als auch die anschließende FlixTrain-Fahrt. Der Regionalabschnitt ist dabei nicht zuggebunden und ganztägig gültig.