Weite Umleitungswege wegen Bauarbeiten bis Anfang Juni in Aschersleben

Vollsperrung in Aschersleben: Die Kreuzung der Bundes- und Landesstraße am Zollberg wird ab Montag saniert. Die Umleitungen werden noch ausgeschildert.

Aschersleben/MZ - „Vollsperrung in Aschersleben!“ Eine Schlagzeile, die immer wieder für Aufregung sorgt. Seit ein paar Tagen wird in sozialen Netzwerken auf eine neue Baustelle an einer Ortsdurchfahrt hingewiesen.