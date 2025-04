Nach gut 30 Jahren als Poleyer Ziwwelbaron gibt Heiko Strube den Staffelstab weiter – an Kim Hedicke, die künftig als Prinzessin ihren Heimatort repräsentiert.

Poley/MZ - Es sind große Fußstapfen, in die Kim Hedicke in diesem Jahr treten wird: Nach mehr als 30 Jahren im Amt möchte Poleys Ziwwelbaron Heiko Strube den Staffelstab weitergeben. Und seine Nachfolge tritt nicht etwa ein neuer Baron an, sondern mit Kim Hedicke eine junge Prinzessin.