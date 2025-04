In einem Silo nahe der Autobahn 36 ist zwischen Aschersleben und Hecklingen ein Pkw komplett ausgebrannt.

Pkw brennt an der A36 nahe Aschersleben komplett aus

Ascheresleben/MZ/fge - Schon weithin war die dunkle Rauchsäule zu sehen, als am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Ascherslebener Feuerwehr zu einem Pkw-Brand in die Hecklinger Straße alarmiert wurde. In einem Silo nahe einer Landwirtschaftsbrücke stand ein Fahrzeug beim Eintreffen bereits im Vollbrand.