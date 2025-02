Ein Mordsspaß im Theater in Bernburg, märchenhafte Narren bei der Prunksitzung in Staßfurt, in Ranies freut sich das Prinzenpaar schon auf den Rosenmontagszug am Sonntag: Im Ticker von Dienstag, 25. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 25. Februar 2025.

Das ist neu am Dienstag:

7.47 Uhr: Am Sonnabend, 8. März, nimmt der Nachtwächter Interessierte mit auf einen Streifzug durch Aschersleben. Ab 18 Uhr zieht er durch die Straßen und Gassen, um im Schein seiner Laterne Anekdoten aus der langen Geschichte der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts zu erzählen.

Treffpunkt ist an der Tourist-Info. Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 44 0 oder per Mail an [email protected].

Zwei Opel aus dem Autohaus geklaut

6.52 Uhr: Am Montagmorgen ging im Revier Salzlandkreis die Nachricht eines Diebstahls in Aschersleben ein. Laut Polizeibericht wurden zwei Opel Insignia, die online als Gebrauchtfahrzeuge inseriert waren, von der Ausstellungsfläche eines Autohauses gestohlen.

Dabei müssen die Täter die Autos mit Hilfsmitteln geöffnet und gestartet haben, denn die Autoschlüssel befanden sich am Montag noch im hauseigenen Tresor, heißt es.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen im doppelten Fahrzeugdiebstahl laufen.

Mit Witz auf Verbrecherjagd in Bernburg

6.29 Uhr: Und noch mal Unterhaltung, aber ganz ohne jeck: Das neue Stück der Theatergruppe „Mona Lisa“ feiert gelungene Premiere im Bernburger Theater.

Dorothy (Sabrina Hoffmann, re.) serviert Elisabeth (Christiane Eckert), Charles (Michael Zahm, Mitte) und Pierre (Christopf Muhlack) einen Sherry. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Warum es in „Mordstödlich“ eher heiter zugeht und die Aufklärung des Mordes schwierig ist, verraten wir Ihnen hier.

Märchenhafte Prunksitzung in Staßfurt

6.12 Uhr: Warum bis nach der Wahl warten? Das dachten sich die Narren in Staßfurt. Bei seiner Prunksitzung verstreute 1. Staßfurt Carneval Verein wieder Pfeffer und Salz.

Zu den Songs von Mister Moonlight feuert die Prinzengarde das Publikum tänzerisch an. (Foto: Lutz Krüger)

Auch die zweite Vorstellung in diesem Jahr am Vorabend kam bei den Besuchern gut an. Wie gut, das lesen Sie hier.

Das Prinzenpaar von Ranies brennt auf den Zug

5.58 Uhr: Nach der Wahl ist vor Karneval: Am Sonntag findet der traditionelle Rosenmontagsumzug in Ranies statt. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Wochen.

Dass die Ranieser es verstehen, ausgefallene Umzugswagen zusammenzubauen, stellen sie Jahr für Jahr beim Rosenmontagsumzug unter Beweis. ((Archivfoto: Paul Schulz))

Vor allem das Prinzenpaar freut sich bereits sehr darauf, ausgelassen mit den Besuchern zu feiern.