In „Mordstödlich“ geht die Theatergruppe Mona Lisa auf eine heitere Verbrecherjagd

Bernburg/MZ. - Die Axt lässt nichts Gutes erahnen: Diener Bunting (Matthias Hübener) will doch wohl nicht Lady Mildred Bagshot (Ricarda Windirsch) erschlagen? Hier muss man auf alles gefasst sein. Aber Bunting hat nur Holz für den Kamin vorbereitet. Und da er „kein Meister, der Kampfkünste“ ist, habe er die Axt genommen. Ohnehin wäre er wohl zu langsam, um auch nur einer Fliege etwas zu Leide zu tun… oder? In der Kriminalkomödie „Mordstödlich“ von Peter Gordon muss man auf alles gefasst sein. Am Samstag feierte die neue Inszenierung der Amateurtheatergruppe „Mona Lisa“ im voll besetzten Bernburger Theater Premiere.