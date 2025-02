Aschersleben/MZ - Schreiben, erkunden, erleben: Seit mehr als einer Woche lebt und arbeitet Dora Kaprálová als vierte Stadtschreiberin im Rahmen des Literaturprojekts „9 Points of View“ in Aschersleben. Die 49-jährige Autorin stammt aus dem tschechischen Brünn, lebt jedoch seit vielen Jahren in Berlin. Für zwei Wochen taucht sie in das Ascherslebener Stadtleben ein, sammelt Inspirationen und arbeitet an neuen literarischen Texten.

