Bernburg/MZ. - Beinahe hätten die Karnevalisten des Bernburger Karnevalsclubs (BKC) am Wochenende ihre Zelte direkt im Salzwerk im Pep-Markt an der Kalistraße aufschlagen können. Schließlich hatten sie am Sonnabend ein echtes Mammutprogramm zu bewältigen. Während am Vormittag die Jüngsten der Stadt den Kinderfasching mit Spielen, Showtänzen und neuen Glitzertattoos feierten, ging die Party mit der Jubiläumsprunksitzung für die Vereinsmitglieder am Abend weiter.

