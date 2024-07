Hochklassiger Reitsport mit Kutschen und Ringreiten in Gnadau, eine neue Perspektive auf barrierefreie Bauvorhaben in Bernburg, ein Klinikbetreiber, der im Salzlandkreis Wiesen wachsen lässt: Im Ticker von Dienstag, 16. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Zurück aus der Sommerpause: „SLK live“ ist wieder da. Der Nachrichtenticker, der im Newsblog alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt, startet ausgeruht und hochmotiviert in die zweite Jahreshälfte.

Und eigentlich bleibt alles beim Alten. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 14. Juli 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 15. Juli 2024.

Das ist neu am Dienstag:

7.31 Uhr: Die Polizei hat am Sonntag einen 40-Jährigen kontrolliert, der mit einem E-Scooter in Hecklingen unterwegs war. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometern pro Stunde.

Bei der Überprüfung konnte der Mann weder einen gültigen Versicherungsschutz noch eine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen.

Zudem erkannten die Polizisten nach eigenen Angaben bei ihm eindeutige Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

UBvS will weniger Gremien in Staßfurt

7.06 Uhr: Noch eine AG? Oder lieber eine weniger? Die Wählervereinigung UBvS regt an, die Funktion der kommunalpolitischen Gremien in Staßfurt zu überprüfen.

Ihr Plan: Auch Nichtgewählte sollen für Gremien benannt werden dürfen. Und macht wirklich alles einen Sinn? Mehr dazu lesen Sie hier.

Gastfamilien werden gesucht

6.49 Uhr: Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) sucht auch im Salzlandkreis nach Gastfamilien für rund 50 Austauschschüler aus aller Welt, die im August und September diesen Jahres für ein Schuljahr nach Deutschland reisen werden. Während ihres Austauschjahres besuchen die 15- bis 18-jährigen Jugendlichen eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie und möchten Land, Leute und die deutsche Sprache kennenlernen.

YFU bereitet sowohl die Schüler als auch die Gastfamilien intensiv auf das Jahr vor und steht ihnen bei allen Fragen mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite.

Wer einen Jugendlichen bei sich aufnehmen möchte, kann sich unter (040) 227 00 20 oder per E-Mail an [email protected] melden. Mehr Infos gibt es unter www.yfu.de.

Großer Reitsport in Gnadau

6.24 Uhr: Ein- und Zweispännerkutschen und Ringreiten beim Gnadauer Reitsporttag.

Bürgermeister Jörn Weinert (im rosa Hemd) würdigte die Ehrenamtler beim Pferdesporttag in Gnadau. (Foto: Verein)

Wer hat gewonnen und sich für den Mastercup qualifiziert? Das erfahren Sie hier.

Ein Blick aus einer anderen Perspektive

6.03 Uhr: Die Mitglieder des neuen Behindertenbeirates der Stadt Bernburg sind vom Stadtrat bestätigt worden.

Dirk Weißke (vorn) ist alter und neuer Vorsitzender des Behindertenbeirates, Katrin Block (hinten Mitte) seine Stellvertreterin. Sie informierten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Silvia Ristow und Peter Querfurth von der Stadtverwaltung über die Arbeit des Beirates. (Foto: Thomas Weißenborn)

Wer im Beirat mitarbeitet und wie die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniert, erfahren Sie hier.

Blühwiesen rund um Ameos

5.57 Uhr: Um einen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu leisten, legt Ameos Ost an sechs Standorten in der Region Blühwiesen an. Darüber informiert der Klinikbetreiber in einer Pressemitteilung. In Bernburg, Schönebeck und Haldensleben seien bereits entsprechende Wiesen angelegt worden, für die Standorte Aschersleben, Halberstadt und Staßfurt gebe es Planungen.

Schilder und Insektenhotels kennzeichnen die Blühwiesen an den Ameos-Standorten Bernburg, Schönebeck und Haldensleben. (Foto: Ameos)

So sollen Artenvielfalt und Biodiversität gefördert und Lebensraum für Insekten geschaffen werden. Die Blumenwiesen seien mit einer speziellen Saatmischung für die hiesige Region angelegt worden. Die enthalte ausschließlich einheimische Blumen und Kräuter, um eine optimale Annahme durch die Insekten zu gewährleisten.