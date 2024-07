Aschersleben/MZ - Der SC Seeland hat das Spiel bei Eintracht Winningen mit 2:1 gewonnen und steht am Freitagabend im Sparkassencup der Fußballer vor dem Spiel des Jahres in Nachterstedt. Die Seeländer erwarten im Achtelfinale um 18 Uhr den SC Bernburg aus der Verbandsliga.

Der Salzlandligist hat sich allerdings bei Eintracht Winningen recht schwergetan im ersten Spiel nach der Sommerpause. Ein Klassenunterschied sei beim Vorjahreszwölften der Kreisliga zwar zu sehen gewesen, doch seine Spieler hätten Winningens Torwart Benny Köhn-Beier berühmt geschossen, schätzte Seeland-Trainer David Grub ein. „Wir hätten zur Halbzeit mit 5:0 führen müssen“, sagt er. Vor allem Eric Güttel habe „Chancen für drei Spiele“ gehabt.

Faires Match

Letztlich sei es aber ein schönes Spiel für die 116 Zuschauer gewesen, sagte Grub. Alles sei fair verlaufen. „Es war ein gutes Vorbereitungsspiel, sehr ansehnlich“, schätzt der Gästetrainer ein. Fünf Torschüsse hatte allein Güttel in der ersten Halbzeit, außerdem nahmen Kevin Männel, Rachid Lammert und Chris Tim Linow vergeblich Maß. Erst nach der Pause fielen die Tore.

Linow netzte nach 54 Minuten zum 1:0 ein. Er schnappte sich nach einem Pressing den Ball und traf. Jamie Matthias Feldheim konnte dann, als Winningen in Ballbesitz kam und flankte, einen Abstimmungsfehler in der Seeländer Abwehr zum Ausgleich nutzen. Er schoss zum 1:1 (67.) ins kurze Eck. Aus 25 Metern nahm Linow Maß nach einer Balleroberung an der Mittellinie und traf für Seeland zum 2:1 (77.).

In der vorletzten Spielminute hatte Winningen sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Schütze erwischte nur den Außenpfosten, berichtet David Grub. „Es war ein Arbeitssieg“, urteilt er. Winningens Trainer Rick Franick war am Montag leider nicht erreichbar.

Auch Drohndorf-Mehringen im Achtelfinale

Ebenfalls im Achtelfinale steht der FSV Drohndorf-Mehringen nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Neuendorf/Rathmannsdorf. Christian Laßbeck (45.) und Steven Jüttner (60.) trafen vor 122 Zuschauern. Nun geht es am Freitag gegen Landesligist Schönebeck.

Nach einer 2:6-Niederlage gegen Verbandsligist Staßfurt ist dagegen Rotation Aschersleben ausgeschieden. Maximilian Sobbe und Hogir Isa, der nach seiner Einwechslung in der Halbzeitpause mit einem Eigentor für das 3:1 der Staßfurter gesorgt hatte, trafen für Rotation zum 1:2 (26.) und 2:6 (90.). 145 Besucher waren dabei.

Die Achtelfinals werden am Freitag, 19. Juli, ab 18.30 Uhr ausgetragen. Die Viertelfinals sind für Sonntag, 21. Juli, geplant. Die Halbfinalspiele folgen am Freitag, 26. Juli. Das Endspiel richtet der SC Seeland dann am Sonntag, 28. Juli, in Nachterstedt aus. Anpfiff soll um 16 Uhr sein, heißt es auf der Webseite des KFV Salzlandkreis.