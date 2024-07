Beinlos, kraftvoll, nützlich: Wo Schlangen in der Region um Aschersleben auftauchen. Die MZ geht am Welttag dieser faszinierenden Reptilien mal auf die Suche.

Keine Panik! Schlangengeschichten in und um Aschersleben

Aschersleben/MZ - Sie winden sich, können segelmastlang oder bleistiftkurz sein, sind zwiegespalten, zumindest, was ihre Zunge angeht, mit der sie ihr Umfeld erschnüffeln. Und manche haben sogar den Wärmeblick. Schlangen sind faszinierende Wesen, denen am heutigen Dienstag sogar ein Weltschlangentag gewidmet ist. Grund genug für die MZ, in der Region auf Spurensuche zu gehen. Wo schlängeln sich hier denn Schlangen rum?