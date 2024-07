Annika Fügner-Meier ist die neue Orts-Chefin in Mehringen. Sie tritt die Nachfolge von Albrecht Schneidewind an.

Annika Fügner-Meier ist neue Ortsbürgermeisterin in Mehringen.

Mehringen/MZ - Mit 456 fuhr sie bei der Kommunalwahl am 9. Juni die meisten Stimmen in Mehringen ein. Nun ist Annika Fügner-Meier vom Ortschaftsrat einstimmig zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Die aktive Mehringerin tritt damit die Nachfolge von Albrecht Schneidewind an. „Ich baue auf eure Unterstützung“, sagt sie während der konstituierenden Sitzung, nachdem sie vom ältesten Ratsmitglied Andreas Pupke vereidigt wurde.