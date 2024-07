Der Mann, der in Aschersleben von einem Müllfahrzeug überrollt und eingeklemmt wurde, ist im Klinikum verstorben.

Unglück in Aschersleben

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen: Der Verünglückte in der Ascherslebener Wilhelm-Bestel-Straße ist am Ende seinen Verletzungen erlegen.

Aschersleben/MZ/fge - Der bei einem schweren Unfall in Aschersleben lebensgefährlich verletzte 59-Jährige hat es am Ende nicht geschafft. Er ist aufgrund seiner schweren Verletzungen in der Klinik verstorben.