Mit dem historischen Mähbindern bereiten Mitarbeiter der Hochschule Anhalt das Erntefest in Bernburg-Strenzfeld vor. Was in diesem Jahr Neues auf die Besucher wartet.

Bernburg/MZ. - „Oh, die sind aber schwer. Das Getreide scheint noch etwas feucht zu sein“, sagt Dieter Orzessek, als er eine der Garben anhebt. Wie in fast jedem Jahr hilft er den Mitarbeitern der Hochschule Anhalt beim historischen Mähbindern, mit dem das Erntefest vorbereitet wird, das in diesem Jahr am Samstag, 24. August, in Strenzfeld stattfindet. Um an diesem Tag genug Getreidegarben zur Verfügung zu haben, wird im Vorfeld des Festes geerntet.