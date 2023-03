Bernburg/MZ - Im Salzlandkreis unterstützen derzeit 31 Schulsozialarbeiter an 30 Schulen deren Bildungsauftrag. Gesichert ist sogar die Finanzierung von 35 Stellen bis zum Ende des Schuljahres 2023/24, allerdings konnten an drei Grundschulen in Bernburg, Schönebeck und Aschersleben sowie an den Berufsbildenden Schulen in Schönebeck vier Arbeitsplätze bislang nicht besetzt werden.

