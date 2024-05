In einer neuen Sonderausstellung zeigt die Cranach-Stiftung Wittenberg Grafiken und Texte aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Woher die Kunstwerke stammen und was geboten wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der erste Eindruck täuscht und die Idylle ist trügerisch: Beim genauen Hinschauen sind die Leichen nicht zu übersehen, die in einem Bach inmitten lieblicher Landschaft treiben. Kriegstote. Nächstes Bild: Menschen auf der Flucht. Ein Kind hält sein Haustier fest in den Armen, es darf unter keinen Umständen verloren gehen. Bilder wie dieses sind noch gar nicht alt, sie kamen zur besten Sendezeit auch in deutsche Wohnzimmer, als Russland im Februar 2022 seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte und diejenigen, die konnten, geflüchtet sind. Oft auch mit Hund und Katze. Doch täuscht der Eindruck einmal mehr, denn die erwähnten Bilder sind künstlerische Zeugnisse des Ersten Weltkriegs und ausgestellt in der neuen Sommerausstellung der Cranach-Stiftung Wittenberg.