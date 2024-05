Ein Heranwachsender ist bei Atzendorf im Salzlandkreis nach einem riskanten Überholmanöver in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Riskantes Überholmanöver: 18-Jähriger bei Crash nahe Atzendorf in Wrack eingeklemmt

Atzendorf/DUR. - Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten 18-Jährigen ist es am Freitagmorgen auf der Landstraße 50 zwischen Atzendorf und Dodendorf im Salzlandkreis gekommen.

Demnach war der junge Mann mit seinem Auto als Letzter in einer Kolonne unterwegs. Zuvor hatte das erste Fahrzeug in der Reihe zum Überholen des vorausfahrenden Lkw angesetzt und befand sich bereits neben dem Fahrzeug, als der 18 Jahre alte Mann versuchte, den bereits Überholenden selbst zu überholen, so die Beamten weiter.

In der Folge seien die Autos seitlich zusammengestoßen und der 18-Jährige von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto habe sich überschlagen und der junge Mann sei eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr befreite den 18-Jährigen aus dem Wrack. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.