PLÜNTSCH-Spezialitäten Keine Mühle: Wie Rügenwalder nach Staßfurt kam und was das mit Teewurst zu tun hat

Die Firma Rügenwalder Spezialitäten, die in Staßfurt Wurst produziert, ist eine von drei, die das Original der Stadt in Westpommern im Namen tragen darf. Bis sie nach der Wende einen Schlachthof in Staßfurt übernahm, erlebte die Familie bereits eine bewegte Geschichte. Wieso die Sache mit der Teewurst gar nicht so einfach ist.