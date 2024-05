Plötzkau/Alsleben/MZ/SUS - Gleich zwei Unfälle mit Motorrädern haben sich am Sonntag innerhalb weniger Minuten in Plötzkau und Alsleben ereignet. Dabei ist eine Frau gegen 17.08 Uhr in Alsleben schwer verletzt worden. Sie habe auf ihrem Krad in der Fischerstraße wegen der Fahrbahnverengung einem entgegenkommenden Autofahrer ausweichen wollen, fuhr gegen den Bordstein und stürzte daraufhin, sagte ein Polizeisprecher. Weil kein Notarzt zur Verfügung war, sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden, informieren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alsleben, die den Landeplatz beim Landen und beim Start absicherten, im sozialen Netzwerk auf Instagram. Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Magdeburg-Olvenstedt geflogen. Der entgegenkommende Autofahrer, der ebenfalls schon ausgewichen war, blieb unverletzt.

Nur wenige Minuten zuvor, gegen 17.01 Uhr, hatte sich in Plötzkau ein Kradfahrer auf einem Privatgrundstück an der Haupstraße verletzt. Nach Polizeiangaben habe auf einem Rad fahren wollen und sei dabei gestürzt. Der Fahrer hatte aber Glück und verletzte sich nur leicht.