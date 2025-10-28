Fahrerlaubnis soll günstiger werden Mehr Simulation statt Praxis?: Wie Bernburger Fahrlehrer geplante Führerscheinreform bewerten
Verstärkt Online-Theorieunterricht statt Präsenz, mehr Training im Simulator statt auf der Straße: Diese Ideen sind Teil der geplanten Führerscheinreform, um die Fahrerlaubnis in Deutschland günstiger zu machen. Warum Bernburger Fahrlehrer die Vorschläge kritisch sehen.
Aktualisiert: 28.10.2025, 11:18
Bernburg/MZ - Vor Kurzem hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verschiedene Reformvorschläge für die Fahrschulausbildung angekündigt. Ziel der vorgeschlagenen Neuerungen ist es, den Erwerb eines Führerscheins erschwinglicher zu machen.