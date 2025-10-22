weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schlankere Ausbildung, sinkende Kosten: Gefahr für Sicherheit auf Straßen? So umstritten ist die Führerschein-Reform in Sachsen-Anhalt

Die neuen Pläne der Bundesregierung für eine preisgünstigere Führerschein-Ausbildung sind in Sachsen-Anhalt hochumstritten. Fahrschullehrer haben Sorge um die Verkehrssicherheit – und der Landesschülerrat hat ganz grundsätzliche Kritik.

Von Jan Schumann 22.10.2025, 18:00
Rund 3.400 Euro kostet die Führerschein-Ausbildung im Schnitt. Die Bundesregierung will den Preis mit einer Reform senken.
Magdeburg/MZ - Neue Pläne der Bundesregierung für eine schlankere und preisgünstigere Fahrausbildung sind in Sachsen-Anhalt hochumstritten. Während Fahrlehrer sich um die Verkehrssicherheit sorgen, machen künftige Fahrschüler Druck für zügige Reformschritte.