Schlankere Ausbildung, sinkende Kosten Gefahr für Sicherheit auf Straßen? So umstritten ist die Führerschein-Reform in Sachsen-Anhalt

Die neuen Pläne der Bundesregierung für eine preisgünstigere Führerschein-Ausbildung sind in Sachsen-Anhalt hochumstritten. Fahrschullehrer haben Sorge um die Verkehrssicherheit – und der Landesschülerrat hat ganz grundsätzliche Kritik.