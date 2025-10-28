Junger Mann aus Wittenberg muss nicht ins Gefängnis. Berufungsinstanz setzt eine viermonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Was die Gründe dafür sind.

Wittenberg/mz. - Der Kapuzen-Sweater wirkte an dem Mann aus Wittenberg wie eine Rüstung. Es schien, als würde er sich gegen einen drohenden Niederschlag wappnen wollen. Doch am Ende kam es für den 37-Jährigen, der sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln (Crystal Meth) vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu verantworten hatte, anders. Die Berufungsinstanz unter dem Vorsitz von Ana Bischoff setzte die am 6. Februar 2025 verhängte viermonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung aus.