Berlin/Magdeburg/Halle - Fast jeder Zweite fällt durch die Theorieprüfung für den Auto-Führerschein. Mit einer Durchfall-Quote von 45 Prozent der Fahrschüler lag der Wert im vergangenen Jahr auf demselben hohen Niveau wie 2023 (46 Prozent), wie der Tüv-Verband mitteilte.

Den unrühmlichen Spitzenplatz der Bundesländer teilen sich Berlin und Sachsen-Anhalt. Hier war jede zweite Theorieprüfung fürs Auto erfolglos. Dabei verbesserte sich die Bundeshauptstadt bei der Durchfall-Quote immerhin von 52 auf 50 Prozent.

Tüv verzeichnet Ansturm auf Führerschein

Die bundesweit 1,59 Millionen Theorieprüfungen in den Klassen B und B17 (Führerschein mit 17) waren dem Tüv-Verband zufolge so viele wie nie. „Wir haben wirklich einen Run auf den Führerschein in den letzten Jahren erlebt“, sagte Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim Tüv-Verband.

Allerdings ist auch die Quote der Durchfaller in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. 2015 lag sie noch bei 35 Prozent.

Die Auto-Führerscheine machen bundesweit mit 79 Prozent der theoretischen und 72 Prozent der praktischen Prüfungen den Großteil der Prüfungen aus.

Auch über alle Führerschein-Klassen hinweg gab es 2024 einen Spitzenwert von erstmals mehr als 2 Millionen Theorieprüfungen - ein leichtes Plus von 1,7 Prozent. Hier rasselten 41 Prozent (2023: 42) durch den Test.

Hohe Durchfallquote beim Führerschein fürs Auto

„Die aktuelle Statistik zeigt, dass auch mehrfaches Scheitern keine Seltenheit ist“, teilte der Tüv-Verband mit. Zwei von fünf Theorieprüfungen fürs Auto waren im vergangenen Jahr ein Wiederholungsversuch.

„Jeder gescheiterte Versuch steigert die mentale Belastung der Betroffenen und führt zu weiteren Kosten“, sagte Goebelt vom Tüv-Verband. Immerhin: Nach dem dritten Versuch haben demnach 91 Prozent der Bewerber die Theorieprüfung, nach dem vierten sind es 96 Prozent bestanden.

Kosten für Führerschein sind gestiegen

Dass das Scheitern teuer ist, zeigt ein Blick auf die zuletzt deutlich gestiegenen Kosten für einen Führerschein. Pauschale Preise gibt es zwar wegen des unterschiedlichen Schulungsaufwands nicht und die Fahrschulen können die Preise für Fahrstunden oder Unterricht selbst festlegen.

Dem ADAC zufolge kostete ein Auto-Führerschein zuletzt aber zwischen 2500 und 4400 Euro.

Und: Die Preise stiegen zuletzt deutlich schneller als die allgemeine Inflation. Die größte Differenz gab es im Corona-Jahr 2021, als der Führerschein um 9,6 Prozent kostspieliger wurde - bei einer allgemeinen Preisentwicklung von 3,1 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Tüv fordert elektronische Lernkontrolle in den Fahrschulen

Der Tüv-Verband fordert unter anderem elektronische Lernstandskontrollen in den Fahrschulen, um die Quote der Durchfaller zu reduzieren.

So könne man sicherstellen, dass Fahrschüler erst dann eine Prüfung antreten, „wenn sie nachweislich ausreichend vorbereitet sind“, sagte Goebel.

An der praktischen Prüfung scheitern deutlich weniger Fahrschüler. In der Klasse B waren es wie in den Vorjahren 37 Prozent der Fahrschüler. Über alle Klassen hinweg lag die Quote bei knapp 1,8 Millionen Fahrprüfungen bei 41 Prozent (2023: 42 Prozent).

Unter 18-Jährige schneiden bei Führerscheinprüfung besser ab

Unter 18-Jährige schneiden sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Prüfung deutlich besser ab. In der Theorie für den Pkw rasselten 36 Prozent durch - 9 Punkte weniger als im Durchschnitt.

An der praktischen Prüfung scheiterte nur knapp jeder Vierte (24 Prozent). Dem Tüv-Verband zufolge ist dies ein klares Argument für das begleitete Fahren ab 17 Jahren.

Unter den 18- bis 24-Jährigen ist die Quote dagegen so hoch wie in keiner anderen Altersgruppe. Hier fällt mehr als jeder zweite (52 Prozent) durch die Theorieprüfung fürs Auto.

Ein entscheidender Faktor für das Bestehen sei die Motivation des Fahrschülers, sagte Goebelt. Diese sei bei unter 18-Jährigen beispielsweise deshalb besonders hoch, weil der Führerschein für einen Ausbildungsplatz gebraucht werde. Unter den 18- bis 24-Jährigen habe die Bedeutung des Führerscheins dagegen abgenommen.

Fahrschüler schummeln bei der theoretischen Prüfung

Um nicht durch die theoretische Prüfung zu fallen, greifen immer mehr Fahrschüler auch auf unerlaubte Mittel zurück. Die Zahl der Täuschungsversuche nehme deutlich zu, teilte der Tüv-Verband mit. Fast 4.200 unerlaubte Tricks seien 2024 registriert worden - zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.

„Ergaunern sich die Fahrschüler ihren Prüfungserfolg und verfügen nicht über die entsprechenden Kenntnisse im Straßenverkehr, birgt das ein erhebliches Risiko für die Sicherheit anderer“, sagte Goebelt.

Häufig werden Hilfsmittel wie Spickzettel oder unerlaubte Technik - etwa ein Knopf im Ohr - eingesetzt. In jedem vierten Fall gibt sich jemand als der eigentliche Prüfling aus, um für ihn die Prüfung abzulegen. Dies seien keine Kavaliersdelikte.

Betrug bei Führerscheinprüfung keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit

Dem Verband zufolge ist es besonders alarmierend, dass 58 Prozent der Täuschenden professionell agieren. Mit Ausnahme der strafrechtlich relevanten Stellvertreter-Täuschung werde Betrug jedoch weder als Straftat noch als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Die Ergebnisse basieren auf Daten aller technischen Prüfstellen in Deutschland und wurden bis zum 31. Januar erhoben. Wegen möglicher Nachmeldungen kann es Abweichungen geben.