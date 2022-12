Die 64-jährige Roswitha Masurek war 22 Jahre lang Schulsekretärin an der Grundschule Nienburg. Was sie nun im Ruhestand vorhat.

Roswitha Masurek (links) wurde auch von Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke in den Ruhestand verabschiedet.

Nienburg/MZ - Am Montag ist in der Nienburger Grundschule der rote Teppich ausgerollt worden. Extra für Roswitha Masurek. Als Schulsekretärin war sie 22 Jahre lang in der „Roten Schule“ tätig.