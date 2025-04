Der CSD in Schönebeck ist erst bunt und schrill, muss dann aber abgebrochen werden, CDU-Mann Tino Sorge soll Staatssekretär im Gesundheitsministerium werden, Strenznaundorf freut sich schon auf das Ost-Krad-Treffen am 1. Mai: Im Ticker von Montag, 28. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

11.29 Uhr: Der Behindertenverband Sachsen-Anhalt ehrt Menschen, die sich um Inklusion verdient gemacht machen.

Ehrenurkunde und Gratulation für Ingrid Frank vom Abisa – hier von Jürgen Hildebrand (links) und Frank Schiwek. (Foto: Olaf Koch)

Unter den Preisträgerin 2025 ist die Schönebeckerin Ingrid Frank, die von Kopf bis Fuß auf Sport eingestellt ist. Was sie auszeichnet, lesen Sie hier.

23 Kilometer Seeland-Runde gemeistert

11.08 Uhr: 31 Wanderfreunde meisterten am Wochenende die 23 Kilometer lange Seeland-Runde bei Schadeleben. Mit neun Stempelstationen, liebevoller Organisation und bester Stimmung wurde die Tour zum vollen Erfolg.

Schon im Herbst wartet die nächste Herausforderung. Welche genau, verraten wir Ihnen hier.

Themenwoche zum Kriegsende in Bernburg

10.41 Uhr: Zerstörte Häuser, kaputte Straßen und dazwischen immer wieder Tote – so sah es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Bernburg aus.

Ganz besonders schlimm wurde die Stadt am 11. April getroffen – nur wenige Wochen später, am 8. Mai, war der Krieg zu Ende. Jetzt soll eine ganze Themenwoche an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnern.

Berlin: Tino Sorge wird Staatssekretär

10.14 Uhr: Minister nicht, aber trotzdem mit neuer Funktion: Der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Tino Sorge (CDU), der auch in Schönebeck kandidierte, wird in der nächsten Bundesregierung Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium.

Eine Funktion in der neuen Bundesregierung soll auch Tino Sorge bekommen. (Foto: dpa)

Das erfuhr die Redaktion am Montag aus CDU-Kreisen. Mehr dazu lesen Sie hier.

15 neue Bäume für Aschersleben

10.04 Uhr: Strahlender Sonnenschein und glückliche Gesichter auf der Herrenbreite: Bei der Frühjahrspflanzung der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ setzen Bürger, Familien und Vereine ein lebendiges Zeichen für ihre Stadt.

Bernd Richels Familie schenkte ihm zum Geburtstag einen Baum. Enkelin Tonia hilft beim Angießen. (Foto: Katrin Wurm)

Wie 15 neue Bäume das Stadtbild bereichern und wer sie gepflanzt hat, erfahren Sie hier.

Kleine Zirkuskünstler in Wolmirsleben

9.23 Uhr: Die Mädchen und Jungen der Wolmirslebener Grundschule sowie der Kitas Wolmirsleben und Unseburg haben sich im Zirkus „Happy Kids“ als Clowns, Fakire, Zauberkünstler, Akrobaten und Drahtseiltänzer präsentiert.

Im Zirkuszelt wuchsen die Kinder unter Anleitung der Trainer über sich hinaus und präsentierten den Besuchern ein einmaliges Erlebnis. Dazu gehörte auch eine tolle Feuershow. (Foto: René Kiel)

Wer außer ihnen noch Spaß daran hatte, lesen Sie hier.

Nach Schlaganfall: Endlich wieder mit Führerschein!

8.32 Uhr: Sven Schorstein aus Aschersleben kämpft sich nach einem schweren Schlaganfall zurück ins Leben – und ans Lenkrad.

Geschafft! Sven Schorstein könnte stolzer nicht sein. (Foto: Frank Gehrmann)

Jetzt fehlt ihm nur noch ein eigenes Auto. Warum mit dem Führerschein für ihn ein Traum in Erfüllung geht, erzählt er Ihnen hier.

Immer wieder Ärger mit Graffiti in Schönebeck

7.48 Uhr: Wenn Graffiti keine Kunst ist: Einwohner der Stadt, Wohnungsvermieter, das Rathaus und die Bahn klagen wegen gesprühten Verunstaltungen in Schönebeck.

Kunst? Nein, Schmutz! Stadt, Wohnungsvermieter, die Bahn und Grundstücksbesitzer haben mit Graffiti zu kämpfen. (Foto: Olaf Koch)

Die SWB will jetzt einen neuen Weg gehen. Wie der aussieht, das erklären wir Ihnen hier.

Ein Kurs mit den Reifen

6.57 Uhr: Hula Hoop macht nicht nur Spaß, es ist auch ein effektives Ganzkörpertraining. Darauf weist die Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises hin.Ein weiterführender sechswöchiger Kurs dazu beginnt am Mittwoch, 30. April, um 19.15 Uhr am Standort Aschersleben in der Augustapromenade 44.

Dabei lernen Teilnehmer in der Turnhalle der ehemaligen Lübenschule, den Reifen um Taille, Arme, Knie und Hals zu bewegen. Sie probieren erste Tricks und lernen diese zu kleinen Abläufen zusammenfügen. Das alles dient der Kondition, Koordination sowie der Mobilisierung.

Wer danach noch mehr Lust hat, kann sich den Sommerkurs ab 2. Juli in Aschersleben gleich vormerken. Die Anmeldung erfolgt hier online.

Ministerin Feußner besucht Uhland-Schule

6.24 Uhr: Personalmangel an Schulen, steigende Bürokratie für Leitung und Lehrkräfte, Unterrichtsausfälle – all diese Themen spielen in Sachsen-Anhalt derzeit eine große Rolle. Und auch um Staßfurt machen diese Probleme keinen Bogen.

Einen Besuch stattete Bildungsministerin Eva Feußner (rechts) der Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt ab. Erfreuliches, aber auch Sorgen und Nöte wurden angesprochen. (Foto: Nadja Bergling)

Wie es an der Basis läuft, wo der Schuh drückt, aber auch erfolgreiche Projekte laufen, das wollte in der vergangenen Woche Eva Feußner (CDU), Ministerin für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, in Erfahrung bringen und besuchte dazu die Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt.

Was sie dort zu sehen und zu hören bekam, lesen Sie hier.

CSD in Schönebeck am Abend abgebrochen

6.13 Uhr: Der erste Christopher Street Day des Jahres 2025 In Deutschland fand am Sonnabend in Schönebeck in Sachsen-Anhalt statt. Noch am Mittag war die Stimmung der rund 200 bis 400 Teilnehmer bunt, schrill und außergewöhnlich.

Gut zwei Stunden gab es eine Demonstration durch die Innenstadt von Schönebeck. Sie wurde mit viel Aufwand von der Polizei abgesichert. (Foto: Olaf Koch)

In einem zweistündigen Demonstrationszug mit bunten Fahnen und Musik zogen die Teilnehmer durch die Stadt. Am Abend musste er dann aber auf Anordnung des Ordnungsamtes abgebrochen werden.

DDR-Oldtimer beim großen Treffen in Strenznaundorf

5.53 Uhr: Nach dem Wochenende ist vor dem Feiertag: Die Oldtimer kommen! Das hier wird beim großen Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf zu erleben. So sah das im vergangen Jahr aus:

Oldtimertreffen: Ansturm der DDR-Zweiräder auf Strenznaundorf - darum steht auch die Jugend auf die Kultfahrzeuge. (Kamera: Engelbert Pülicher, Bericht/Schnitt: Katharina Thormann)

Viele hunderte Zweiräder aus DDR-Zeiten werden auch am kommenden Donnerstag nun wieder zum Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf erwartet. Und dazu wird auf der Festwiese eine Menge geboten.