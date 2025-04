Eine ganze Themenwoche erinnert in Bernburg an das Ereignis

Bernburg/MZ. - Zerstörte Häuser, kaputte Straßen und dazwischen immer wieder Tote – so sah es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Bernburg aus. Ganz besonders schlimm wurde die Stadt am 11. April getroffen – nur wenige Wochen später, am 8. Mai, war der Krieg zu Ende. Das ist nun mittlerweile 80 Jahre her und nur noch wenige dürften diese Tage selber miterlebt haben.