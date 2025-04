Viele hunderte Zweiräder aus DDR-Zeiten werden am 1. Mai zum Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf erwartet. Und das wird auf der Festwiese geboten.

Strenznaundorf/MZ. - Oldtimerfans aus ganz Sachsen-Anhalt werden am Donnerstag, 1. Mai, wieder auf der Festwiese in Strenznaundorf erwartet. Denn dann steigt ab 10 Uhr das große Ost-Krad-Treffen des Ost-Krad-Kombinats, das zum Heimatverein in Strenznaundorf gehört. Inzwischen ist es laut Veranstalter zu einem der größten DDR-Zweirad-Treffen dieser Art in ganz Mitteldeutschland geworden.