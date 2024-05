Knapp 3.000 Besucher haben am Maifeiertag die Festwiese in Strenznaundorf gestürmt, um das Ost-Krad-Treffen mitzuerleben. Warum die Kultfahrzeuge auch bei den Jüngsten gut ankommen.

Danny und Sandra Kreiser aus Nienburg lassen beim Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf ein Erinnerungsfoto von Tochter Fabienne Tarja machen.

Strenznaundorf/MZ. - „Benzin und Bratwurst - das ist genau der richtige Duft“, stellte eine Besucherin zum 5. Ost-Krad-Treffen am Maifeiertag in Strenznaundorf fest und atmete noch einmal ganz tief ein. Sie war eine von knapp 3.000, die sich dieses Spektakel rund um die DDR-Zweiräder nicht entgehen lassen wollte. „Der Ansturm ist überwältigend gewesen“, sagte Mitorganisator Christian Gensow vom Ost-Krad-Kombinat, der von 50 freiwilligen Helfern unterstützt wurde, dieses Großevent, zu dem es sich inzwischen entwickelt hat, zu stemmen. Und so kamen die Zwei-Rad-Fans aus ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus mit ihren Schwalben, Staren, Sperbern und MZ angerollt.