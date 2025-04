Beim traditionellen Sportfest der Kinderfeuerwehren in der Ascaneum-Sporthalle in Aschersleben zeigen 247 Mädchen und Jungen aus dem Salzlandkreis vollen Einsatz auf einem spannenden Hindernisparcours.

Aschersleben/MZ. - Mit einem kräftigen Anlauf rollt sich ein Junge vorwärts, zieht sich liegend über eine Bank, schlängelt sich blitzschnell durch den Slalom, taucht unter einem Kasten hindurch und trifft am Ende zielsicher mit dem Ball ins Ziel. Szenen wie diese prägen am Sonnabend das bunte Treiben in der Ascaneum-Sporthalle in Aschersleben. Beim traditionellen Hallensportfest der Kinderfeuerwehren des Salzlandkreises geht es sportlich, schnell und voller Teamgeist zur Sache.