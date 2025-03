Ein Konzert in Schönebeck wird zur Kulturpreis-Verleihung, die Jugend rockt bei Rückenwind in Bernburg, der Schulbus in Richtung Aschersleben ist eigentlich schon in Winningen und Wilsleben voll genug: Im Ticker von Montag, 17. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Montag, 17. März 2025.

Das ist neu am Montag:

7.41 Uhr: Der Prozess gegen einen Bernburger, der eine Frau mit einer Armbrust verletzt haben soll, ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt worden.

Weshalb der Verteidiger jetzt Befangenheitsanträge stellt, erklären wir Ihnen hier.

In Aschersleben randaliert, in Halberstadt gefasst

6.55 Uhr: Ein Mann, der am Ascherslebener Bahnhof am Fahrstuhl randaliert hat, ist am Freitagabend wenig später von der Polizei in Halberstadt in Empfang genommen.

Ein Zeuge hatte ihn beobachtet und die Beamten informiert. Was genau passiert ist, berichten wir Ihnen hier.

Eine überraschende Preisverleihung

6.28 Uhr: Der Salzlandkreis hat am Sonntag in Schönebeck leidenschaftliche Kulturbewahrer und Kulturweitergeber ausgezeichnet.

Fachdienstleiterin Gunhild Watermann (rechts) übergibt den Kulturpreis 2024 an Saitenspiel. (Foto: Olaf Koch)

Wem dabei ganz genau und warum sein aktueller Kulturpreis überreicht wurde, verraten wir Ihnen hier.

So voll sind die Schulbusse nach Aschersleben

6.08 Uhr: Viele Schulbusse in Richtung Aschersleben sind schon bei der Ankunft in Winningen und Wilsleben so voll, dass die kleinsten Grundschüler stehen müssen.

In vielen Schulbussen müssen die Schüler stehen. (Foto: Detlef Anders/Archiv)

Wie die Ratsmitglieder diskutieren und was der Kreis dazu sagt, erklären wir Ihnen hier.

Jugend rockt bei „Rückenwind“ in Bernburg

5.59 Uhr: Ein Jugendkonzert hat am Freitagabend zahlreiche junge Bernburger in das Zentrum des Vereins „Rückenwind“ gelockt.

Der „Mondjunge“ durfte etliche T-Shirts signieren. (Foto: Conny Schreiber)

Der Erfolg hat Folgen: Die Organisatoren können sich danach jetzt schon eine weitere Auflage vorstellen.