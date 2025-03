In Cochstedt wird immer wieder über zahlreiche Hundehaufen geklagt. Ein Bürger fordert jetzt Sanktionen, doch der Stadt fehlt eine Rechtsgrundlage. Wie der Bürgermeister das sieht.

Cochstedt/MZ - „Cochstedt wird zugeschissen, Hundehaufen überall“, klagt in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ortschaftsratssitzung ein Bürger. Er habe auf dem Weg zur Ratssitzung allein schon fünf Haufen gezählt. „Was wollen wir tun?“, fragte er in die Runde. Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) erklärt, dass das Umfeld immer von den Bürgern selbst beeinflusst werde. Die Cochstedter könnten an ihre Mitmenschen appellieren, Hundehaufen stets mitzunehmen. Als Vertreter der Stadt sehe er da keine Lösungsmöglichkeiten.