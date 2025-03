Die Ortsfeuerwehr Aschersleben hatte 2024 weniger Alarmierungen als in den Vorjahren. Woran das lag, welche Einsätze nennenswert sind und was die Kameraden sich von der Stadt für Hilfe erhoffen.

Im November 2024 kam bei einem Wohnhausbrand in der Winninger Siedlung für einen Bewohner jede Hilfe zu spät.

Aschersleben/MZ - Viele Einsätze, zahlreiche Schulungen und Weiterbildungen, einige Übungen. Alles für die Sicherheit der Ascherslebener. So kennt man die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. Ihr Einsatz scheint selbstverständlich, wenn man die Leistungen in den jährlichen Berichten der Kameraden bei der Jahreshauptversammlungen hört. Das Lob und der Dank über die von der Stadt angeschaffte neue Technik sind heraus zu hören. Doch am Freitag wurden auch Wünsche gegenüber den Verantwortlichen geäußert.