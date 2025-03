Ein Jugendkonzert hat am Freitagabend zahlreiche junge Bernburger in das Zentrum des Vereins „Rückenwind“ gelockt. Die Organisatoren können sich eine weitere Auflage vorstellen.

Jugend rockt bei „Rückenwind“: Konzert für Jugendliche aus Bernburg zieht mehr als 100 Besucher an

Der „Mondjunge“ durfte beim Konzert in Bernburg etliche T-Shirts signieren.

Bernburg/MZ - Aus dem Jugendzentrum des Vereins „Rückenwind“ an der Nienburger Straße in Bernburg waren am Freitagnachmittag musikalische Klänge bis auf die Straße zu hören.