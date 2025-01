Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 17. Januar 2025.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 20. Januar 2025.

Das ist neu am Montag:

8.23 Uhr: Neue Rettungswache in Aschersleben geplant: Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) baut ein Mehrzweckgebäude auf dem ehemaligen Holzhandel-Gelände.

Dort soll der ASB sein Domizil bekommen. Was sich für die Retter ändern soll, erklären wir Ihnen hier.

Angeln vom Hobby zum Beruf gemacht

7.34 Uhr: Matthias Gerstner ist Angler seit Kindheitstagen. Der Nienburger hat nicht nur sein Hobby zum Beruf gemacht. Er hat auch ein wichtiges Amt im Landesanglerverband inne.

Matthias Gerstner aus Nienburg ist erneut in den Vorstand des Landesangelverbandes gewählt worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was genau ihn da beschäftigt, erzählen wir Ihnen hier.

Aquarienverein spricht über Lebendfutter

6.52 Uhr: Der Aquarienverein „Sagittaria Staßfurt 1910“ veranstaltet am Freitag, 7. Februar, seinen nächsten Vereinsabend. Die Vereinsmitglieder Uwe Rümke und Lothar Krämer werden an diesem Abend über Futterkulturen für Aquarienfische referieren.

In ihrem Vortrag wollen sie am praktischen Beispiel zeigen, wie man hochwertiges Lebendfutter zu Hause züchten kann. Beginn ist 19.30 Uhr im Restaurant Nimmich, Neundorfer Straße 35 in Staßfurt. Getroffen wird sich bereits eine halbe Stunde eher. Der Eintritt ist frei.

Die vergessenen Bahnhöfe von Neugattersleben und Nienburg

6.27 Uhr: Einst verkehrten in Neugattersleben und Nienburg regelmäßig Züge. Heute sind es vergessene Bahnhöfe.

Der verfallene Bahnhof in Neugattersleben. Züge fahren hier schon lange nicht mehr. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum in Neugattersleben keine Gäste mehr zusteigen können und es in Nienburg kein Bahnhofsgebäude mehr gibt, erzählen wir Ihnen hier.

Der Salzlandkreis vom Mond aus gesehen

6.14 Uhr: Der Neujahrsempfang der Salzlandsparkasse und des Salzlandkreises warb mit der Aussicht darauf, dass der Landkreis viel Entwicklungspotenzial hat, nur nicht für jeden sichtbar.

Eine Salzlandkiste für die Ehrengäste überreicht von Markus Bauer (rechts) und Hans-Michael Strube (links) an Gerhard Thiele und Otto Deppe. (Foto: Stefan Demps)

Wie ein Perspektivwechsel helfen soll, die Ziele zu erreichen, und welche Rolle dabei das Weltall spielt, verraten wir Ihnen hier.

Junge Gesichter werben für Staßfurter Rundfunk-Sammlung

5.57 Uhr: Die Freunde der Staßfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik werben mit einem Video für ihre einzigartige Ausstellung.

Die beiden Models Maya und Ilyas aus Magdeburg beim Dreh auf der Wasserburg mit dem Vorsitzenden des Vereins der Freunde der Staßfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik Jürgen Hofmann mit einem vollfunktionstüchtigen Radioapparat Viola, der 1927 in Staßfurt produziert wurde. (Foto: René Kiel)

Die Wasserburg in Egeln war am Sonnabendnachmittag die passende Kulisse für den kleinen Film.