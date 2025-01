Kurs an der Kreisvolkshochschule Arbeit mit Fondant: Wie Torten in Aschersleben zu kleinen Kunstwerken werden

In einem Kurs an der Kreisvolkshochschule in Aschersleben vermittelt Annika Fügner-Meier, wie Torten mit Hilfe von Fondant zu kleinen Kunstwerken werden. Worauf es dabei aus ihrer Sicht ankommt.